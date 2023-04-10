Суд в Москве дал до 14 лет колонии пятерым мошенникам за схему с инвестициями на ₽300 млн

Суд дал мошенникам до 14 лет колонии за схему с инвестициями на ₽300 млн

Тверской районный суд Москвы приговорил к разным срокам в колонии общего режима пятерых человек, которые с 2013 по 2015 годы мошенническим путем похитили более 300 млн руб. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

Суд установил, что организатор схемы Дмитрий Курмачев вместе с бухгалтерами Инессой Липатовой и Натальей Поздняковой, управляющими офисами организации Юлией Солдатовой и Екатериной Маркушевой «и другими соучастниками» занимались хищением денег у граждан «под видом участия в финансово-инвестиционной деятельности».

Злоумышленники через СМИ предлагали инвестировать в строительство и нефтяную отрасль — в объявлениях говорилось, что от таких инвестиций можно получить более 28% годовых, «при этом каких-либо конкретных подробностей об осуществляемой деятельности гражданам не предоставлялось». Жертвы заключили с компанией мошенников ООО «Финансовая группа «ИнвестОйл» договоры инвестиционного займа на суммы от 8,5 тыс. до 8,5 млн руб. Некоторым из них выплачивались проценты, но их размер не соответствовал указанным в договорах. Жертвами мошенников стали 615 человек — в основном пострадали пенсионеры.

Курмачев получил 14 лет колонии и штраф в 1 млн руб., Солдатова — 12 лет лишения свободы и 500 тыс. руб. штрафа, Липатова и Маркушева — по 10 лет и по 500 тыс. руб., Позднякова — 8 лет и 500 тыс. Согласно информации на сайте суда, все они проходили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

По данным сервиса «РБК Компании», ООО «Финансовая группа «Инвестойл» была зарегистрирована в Москве в 2011 году и ликвидирована в январе 2015-го. Учредителем и гендиректором числится Татьяна Алектрова. Компания занималась «денежным посредничеством».