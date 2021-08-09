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Экс-офицеру дали шесть лет колонии за кражу военной формы и белья

Суд признал бывшего служащего центра связи Войск воздушно-космической обороны виновным в хищении со склада одежды военнослужащих и нательного белья на сумму 8,5 млн руб. и лишил его звания капитана
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Реутовский суд приговорил бывшего помощника начальника опорного узла связи 678-го центра связи Войск воздушно-космической обороны Минобороны, экс-начальника продовольственной и вещевой службы Сергея Пудикова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным по делу о краже военной формы, сообщает «Коммерсантъ». Также суд взыскал с него 40 тыс. руб. штрафа и лишил воинского звания капитана.

Пудикова обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и подстрекательстве к служебному подлогу (ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 292 УК). Дело против него было возбуждено после внеплановой проверки на складе 678-го центра связи. По ее итогам комиссия выяснила, что со складов похищена одежда для военнослужащих: зимние куртки, офисная форма, комплекты ВКПО (всесезонный комплект полевого обмундирования, включает в себя 18 позиций экипировки), берцы, носки, рубашки, ремни, нательное влагоотводящее белье, кальсоны ВКПО, флисовое белье, голубые береты для ВДВ и ВВС, футболки, камуфляжные костюмы «Цифра» и «Флора».

Суд установил, что Пудиков вывозил со складов всю одежду, похищенную с августа 2016 по октябрь 2018 года, а затем хранил ее в гараже в деревне Поповка в Чеховском районе Подмосковья. В ходе расследования выяснилось, что экс-капитан похитил 80 мешков и четыре баула ВКПО.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По данным департамента военной контрразведки ФСБ, Пудиков реализовывал похищенное через торговые точки по продаже спецодежды. В апреле 2020 года в его гараже в Поповке прошел обыск, силовики нашли там часть похищенного имущества: более 20 комплектов летней формы для военных, более 60 футболок, 40 комплектов нательного белья, множество пар ботинок, галстуков и других аксессуаров, писал «Коммерсантъ». Все изъяли в качестве вещественных доказательств, а Пудикова задержали и арестовали.

По данным следствия и суда, ущерб от действий экс-капитана составил 8,54 млн руб. Пудиков не признал вину. Он утверждает, что не похищал имущество войсковой части, не подписывал фиктивных накладных на уволенных военнослужащих и по своей должности не был материально ответственным, а свидетели его оговорили.

одежда военная форма белье кража приговор
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