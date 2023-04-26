УМВД возбудило дело против криминального авторитета Москва за связь с АУЕ
На заключенного исправительной колонии № 7 в Хабаровском крае Ивана Москвитина (криминальный авторитет по прозвищу Москва) завели уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК). Об этом РБК сообщили источник в управлении МВД и источник в территориальном отделе полиции.
Как рассказали собеседники, с октября 2021 года Москвитин, будучи «смотрящим за жилой зоной» и имеющим авторитет, организовал деятельность АУЕ («Арестантское уголовное единство», запрещенная в России экстремистская организация) на территории колонии. Источники отметили, что Москвитин и его сообщники не прекратили свое участие в ячейке, в связи с этим ведется расследование.
Москвитин 1989 года рождения в 2011 году был приговорен судом в Холмске (Сахалинская область) к 14 годам и десяти месяцам колонии за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111, п. «в» ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 111, ч. 3 ст. 69 УК).
В марте СК возбудил уголовное дело о финансировании экстремистской организации против уроженца Абхазии Гиорги Шониа, его обвиняют в создании ячейки АУЕ в исправительной колонии № 5 в Калужской области. Там Шониа отбывал наказание за грабеж (ч. 2 ст. 161 УК).