МИД после беседы Си с Зеленским усомнился в принятии Киевом мирных планов

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия приветствует готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса на Украине, но Киев демонстрирует «неприятие любых здравых инициатив». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель МИДа прокомментировала телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Она отметила, что подходы России по урегулированию конфликта на Украине имеют «широкое созвучие» с подходами Китая, но, по словам Захаровой, проблема заключается «не в недостатке хороших планов».

По ее мнению, Украина показывает «неприятие любых здравых инициатив», а также увязывает согласие на переговоры ультиматумами с «заведомо нереалистичными требованиями». Захарова добавила, что призывы к миру со стороны Китая «вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона».

26 апреля Си Цзиньпин и Зеленский пообщались впервые с начала боевых действий. Китайский лидер во время беседы отметил, что диалог и переговоры являются единственным путем урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, Пекин решил направить своего спецпредставителя для обсуждения решения украинского кризиса.



В годовщину военной операции на Украине 24 февраля Китай опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В нем Китай призвал прекратить боевые действия и возобновить переговоры.