ФСБ разоблачила телефонных мошенников, переводивших украденное на Украину

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ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность мошенников, организовавших кол-центр в Москве. Злоумышленники похищали крупные суммы денег у российских и иностранных граждан, а затем переводили средства на Украину, рассказали РБК в пресс-службе УФСБ.

Члены преступной группы в разговоре с жертвами представлялись сотрудниками российских силовых ведомств или работниками финансовых учреждений и «обманным путем побуждали граждан к осуществлению денежных переводов на банковские карты, указанные мошенниками».

Полученные деньги обналичивались в банкоматах в разных регионах России, после чего курьерами доставлялись в «специализированные обменные пункты» и конвертировались в криптовалюту. Затем деньги переводились на счета получателей на Украине.

«В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона», — отметили в ведомстве.

Злоумышленники вымогали деньги у людей, живущих за рубежом, преимущественно в Испании, Германии и Франции. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

В марте Сбербанк предупредил о телефонных мошенниках, которые притворяются сотрудниками правоохранительных органов и вымогают у потерпевших деньги под угрозой обвинения в государственной измене и финансировании ВСУ. По данным банка, жертвы, опасаясь обвинения в госизмене, не только переводили злоумышленникам собственные средства, но и брали кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка», причастного к мнимой краже персональных данных.