Телефонные мошенники похитили ₽44 млн у экс-замглавы аппарата Госдумы

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21 апреля в полиции возбудили уголовное дело о краже с банковских карт бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова 44,3 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК). Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседника, сообщение о краже поступило в отдел полиции по району Теплый стан от 78-летнего пенсионера Юрия Безверхова. Мужчина рассказал, что еще в 2022 году на его телефон по мессенджеру WhatsApp позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денежных средств завладел личными данными и кодами его банковских счетов.

С 2022 по 2023 год Юрий Безверхов долгое время лежал в больнице и проживал на даче, поэтому не знал о хищении. Злоумышленники списывали деньги крупными суммами и переводили их на банковские карты физлиц, рассказал источник в полиции.

О краже накоплений пенсионер узнал после того, как обратился в банк. Полиция ведет расследование, пытается установить личности владельцев карт, на которые переводили средства.

Источник, знакомый с Юрием Безверховым, рассказал, что до переезда в Москву в 2002 году Безверхов проживал в Ленинградской области. «Он являлся сотрудником 5-го отдела (позднее 5-й службы) УКГБ СССР по Ленинградской области. По словам собеседника РБК, в «пятерке» у него сложились приятельские отношения с будущим президентом Владимиром Путиным.

Пятое управление КГБ занималось в том числе предотвращением идеологических диверсий. Под руководством Безверхова расследовалось дело Константина Азадовского. Сын известного филолога и этнографа Марка Азадовского входил в круг Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. В 1993 году Комиссия по реабилитации Верховного Совета признала Азадовского репрессированным по политическим мотивам

С 2004 года Юрий Безверхов занял должность первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы.