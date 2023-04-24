Телефонные мошенники похитили ₽44 млн у экс-замглавы аппарата Госдумы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 15:57
FESCO отчиталась о росте выручки на 43% Бизнес, 16:31
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 16:28
Финская машиностроительная компания Metso Outotec ушла из России Политика, 16:19
Как ЗПИФ позволяют сокращать риски и эффективно управлять активами Новая экономика, 16:16
Maer обеспечил солд-аут шоу и концертам продюсера Яны Рудковской Пресс-релиз, 16:16
Аналитики оценили, насколько дома на землях ИЖС дороже садовых Недвижимость, 16:13
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 16:11
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Henkel договорилась о возможности выкупить российский бизнес обратно Бизнес, 16:11
Sun узнала о разрешении Брэду Питту проехать круг на Гран-при «Формулы-1» Спорт, 16:09
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 16:05
Инвестиции в российскую недвижимость против зарубежной: 3 аргумента Инвестиции, 16:00
Евросоюз отправит миссию в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами Политика, 15:59
МЧС решило искать пожары и нарушения с помощью дронов Общество, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:52
Общество ,  
0 

Телефонные мошенники похитили ₽44 млн у экс-замглавы аппарата Госдумы

Телефонные мошенники похитили ₽44 млн у подполковника КГБ и экс-замглавы аппарата Госдумы
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

21 апреля в полиции возбудили уголовное дело о краже с банковских карт бывшего первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова 44,3 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК). Об этом РБК рассказал источник, близкий к МВД, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседника, сообщение о краже поступило в отдел полиции по району Теплый стан от 78-летнего пенсионера Юрия Безверхова. Мужчина рассказал, что еще в 2022 году на его телефон по мессенджеру WhatsApp позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка и под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денежных средств завладел личными данными и кодами его банковских счетов.

С 2022 по 2023 год Юрий Безверхов долгое время лежал в больнице и проживал на даче, поэтому не знал о хищении. Злоумышленники списывали деньги крупными суммами и переводили их на банковские карты физлиц, рассказал источник в полиции.

О краже накоплений пенсионер узнал после того, как обратился в банк. Полиция ведет расследование, пытается установить личности владельцев карт, на которые переводили средства.

Источник, знакомый с Юрием Безверховым, рассказал, что до переезда в Москву в 2002 году Безверхов проживал в Ленинградской области. «Он являлся сотрудником 5-го отдела (позднее 5-й службы) УКГБ СССР по Ленинградской области. По словам собеседника РБК, в «пятерке» у него сложились приятельские отношения с будущим президентом Владимиром Путиным.

Пятое управление КГБ занималось в том числе предотвращением идеологических диверсий. Под руководством Безверхова расследовалось дело Константина Азадовского. Сын известного филолога и этнографа Марка Азадовского входил в круг Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. В 1993 году Комиссия по реабилитации Верховного Совета признала Азадовского репрессированным по политическим мотивам

С 2004 года Юрий Безверхов занял должность первого заместителя руководителя аппарата Государственной думы.

Читайте на РБК Pro
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
«Ты это сам придумал»: почему родители путают болезнь с психосоматикой
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Крупные банки США рекордно отчитались. Что это значит для экономики
Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
кража мошенники Госдума КГБ телефонное мошенничество
Материалы по теме
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении телефонного спама
Общество
В Сбербанке назвали «столицу» телефонного мошенничества
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter