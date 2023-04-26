Горсовет Новосибирска одобрил отмену прямых выборов мэра

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Городской совет Новосибирска принял во втором чтении поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

За изменение устава проголосовали 38 депутатов, пятеро высказались против, пишет издание NGS. После истечения срока полномочий в сентябре 2024 года действующего мэра Анатолия Локтя (член КПРФ) нового главу Новосибирска будут назначать депутаты горсовета из числа кандидатов, участвующих в конкурсе. Таким же образом будут выбирать главу администрации наукограда Кольцово.

О возможной отмене прямых выборов мэра в декабре прошлого года заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В январе идею единогласно поддержала Общественная палата. В феврале соответствующий законопроект был внесен на обсуждение, в том же месяце его одобрили депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.

Сейчас прямые выборы мэра сохранились в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.

Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил город в 2014 году. В 2019-м он избрался на новый срок. Пост главы администрации наукограда Кольцово с 1991 года занимает Николай Красников.