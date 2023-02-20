В Новосибирске отменили прямые выборы мэра

В Новосибирске депутаты регионального заксобрания сразу в двух чтениях поддержали отмену прямых выборов градоначальника. Отвечая на вопрос, чем вызвана спешка, глава комитета Игорь Умербаев пояснил, что закон «очень простой»

Здание мэрии Новосибирска (Фото: Wikimedia Commons)

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области сразу в двух чтениях приняли законопроект об отмене прямых выборов глав Новосибирска и наукограда Кольцово, сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Прямые выборы мэра сохранились сейчас в Хабаровске, Якутске, Абакане, Новосибирске, Анадыре и Улан-Удэ, а также в трех городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Последние прямые выборы мэра в Новосибирске состоялись в 2019 году. Главой города по их итогам стал коммунист Анатолий Локоть.

В первом чтении законопроект поддержали 50 депутатов, против проголосовали 13, один человек воздержался. За принятие законопроекта во втором чтении проголосовали 49 человек, против — 12, один воздержался.

Выступая на пленарной сессии, глава комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению регионального Заксобрания Игорь Умербаев сообщил, что избрание глав администраций муниципалитетов на конкурсной основе наиболее популярная в России схема.

По его словам, сейчас таким образом избираются главы 13 из 14 городских округов, численность населения которых превышает 1 млн человек. «Главы муниципалитетов избираются представительным органом по результатам конкурса либо представительным органом муниципального образования из своего состава и только в Новосибирске — на муниципальных выборах», — сказал Умербаев.

Также, по его словам, во всех наукоградах, за исключением Кольцово, их главы избираются представительным органом, а не на прямых выборах. Кольцово имеет статус поселка городского типа.

Как отмечает «РБК Новосибирск», поддержку новой модели публично выразили члены трех депутатских фракций — «Единой России», ЛДПР и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Во время обсуждения на сессии против принятия законопроекта выступила фракция КПРФ и «Новые люди», за — «Единая Россия» и ЛДПР, уточняет «РИА Новости».

Коммунист Александр Козлов поинтересовался у Умербаева, чем вызвана спешка рассмотрения законопроекта на сессии и принятие его в двух чтениях. На это Умербаев ответил, что законопроект решили принять в двух чтениях, так как он «очень простой».

«Разнос между первым и вторым чтениями делается в случае, если возможно внесение каких-то дополнительных поправок. Данный законопроект очень простой и вносить поправки без изменения общей концепции невозможно. Поэтому нет необходимости разносить по двум чтениям», — сказал он, отвечая на вопрос депутата (цитата по NGS.ru)

Ранее идею отменить прямые выборы мэров Новосибирска и Кольцово поддержала региональная Общественная палата. Губернатор области Алексей Травников говорил, что относится к этой идее как к «возможной». «Никаких препятствий не вижу», — говорил он в декабре 20222 года.

Соответствующий законопроект (№ 312-7 «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области») был внесен на обсуждение 2 февраля.

В ноябре прошлого года «Ведомости» писали, что регионы начали обсуждать с администрацией президента возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах, где они остались. По данным издания, обсуждалась отмена прямых выборов главы города в Хабаровске.

В октябре 2022 года отменили прямые выборы мэра в Томске. Спикер томской Думы Оксана Козловская, член партии «Единая Россия», говорила, что тема «вызвала бурные обсуждения». Однако, по ее словам, явка на прямые выборы мэра в 2013 и 2018 годах была низкой и составила 19–20%. Мэр Томска Иван Кляйн, руководивший городом с 2013 года, был задержан и арестован в ноябре 2020 года по обвинению в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. В 2021 году его отправили в колонию на два года.