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Fox News узнал об убийстве члена ИГ, руководившего терактом в Кабуле

Fox News: «Талибан» убил организатора теракта в аэропорту Кабула

Члены «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) убили организатора теракта в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 военных США, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Собеседник телеканала сообщил, что администрации президента США Джо Байдена «недавно стало известно», что боевик ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация), стоявший за терактом в международном аэропорту Кабула 26 августа 2021 года, был убит в «ходе операции талибов».

Тогда из-за взрыва, организованном ИГ, погибли 11 морских пехотинцев, один моряк Военно-морского флота и один солдат армии США, еще 18 военнослужащих были ранены. Также погибли по меньшей мере 170 человек, более 150 пострадали. Среди них были, в том числе, члены «Талибана».

Ранее телеканал сообщал, что террорист-смертник, устроивший взрыв, был заключенным, которого освободили с авиабазы Баграм 15 августа 2021 года после захвата Афганистана «Талибаном». В администрации убитого назвали «вдохновителем атаки» и руководителем теракта, причем и после 2021 года он оставался «ключевой фигурой ИГ».

Теракт произошел на фоне вывода американских войск из Афганистана, которые находились в стране с 2001 года. Решение о выводе президент Байден объяснил потерями США: он говорил, что почти 2,5 тыс. американцев погибли в ходе затяжного конфликта, более 20 тыс. пострадали.

Вместе с выводом американских войск активизировался «Талибан». К 15 августа талибы захватили Афганистан.

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