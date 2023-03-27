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В Кабуле произошел взрыв у здания МИД Афганистана
Мощный взрыв произошел у здания МИД Афганистана в столице Кабуле
В столице Афганистана Кабуле у здания Министерства иностранных дел страны произошел взрыв, сообщает издание Tolo News со ссылкой на очевидцев в Twitter.
По данным издания, взрыв произошел возле торгового центра «Давудзай». Очевидцы описали его как «ужасающий». Власти Афганистана пока не дали официального комментария по случившемуся.
В посольстве России в Афганистане ТАСС сообщили, что данные о пострадавших россиянах в результате взрыва пока не поступали. По данным посольства, сейчас на место взрыва выехали автомобили скорой помощи.