В Кабуле произошел взрыв у здания МИД Афганистана

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В столице Афганистана Кабуле у здания Министерства иностранных дел страны произошел взрыв, сообщает издание Tolo News со ссылкой на очевидцев в Twitter.

По данным издания, взрыв произошел возле торгового центра «Давудзай». Очевидцы описали его как «ужасающий». Власти Афганистана пока не дали официального комментария по случившемуся.

В посольстве России в Афганистане ТАСС сообщили, что данные о пострадавших россиянах в результате взрыва пока не поступали. По данным посольства, сейчас на место взрыва выехали автомобили скорой помощи.