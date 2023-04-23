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Российская авиация уничтожила две ДРГ Украины в Харьковской области

Минобороны: ВКС России уничтожили две ДРГ Украины в Харьковской области

Армейская авиация Воздушно-космических сил России уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении (Харьковская область). Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин, передает «РИА Новости».

«Вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Молчаново и Крахмальное», — рассказал Якимкин.

Также на Купянском направлении российская авиация уничтожила в районе населенных пунктов Огурцово и Круглое два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее населенного пункта Ольшаны.

Накануне российская авиация группировки «Юг» уничтожила склад вооружения украинских военных в районе села Сергеевка на александро-калининском направлении.

Теги
ВКС России Минобороны Харьковская область Украина Военная операция на Украине
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