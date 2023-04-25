Путин пожелал успеха на выборах губернатору ЯНАО

Владимир Путин и Дмитрий Артюхов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, они обсудили ситуацию в регионе и его развитие, сообщает Кремль.

«Дмитрий Артюхов также проинформировал Владимира Путина о том, что в связи с истечением в текущем году срока полномочий на посту губернатора округа он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Президент поддержал главу региона и пожелал ему успехов», — говорится в сообщении.

Выборы главы ЯНАО пройдут в единый день голосования 10 сентября. В округе губернатор выбирается голосованием Законодательного собрания.

Артюхов занимает должность губернатора ЯНАО с сентября 2018 года. Тогда он стал самым молодым главой региона в России (ему было 30 лет). В мае того года Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора ЯНАО, а до этого Артюхов был заместителем губернатора округа по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.

Ранее Путин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым также пожелал последнему удачи на выборах в сентябре. «Команда у вас эффективная, вы ее уверенно возглавляете. Действительно, проблем немало, но в целом темп хороший набран, так что я желаю вам успеха», — сказал президент в конце обсуждения ситуации в области.