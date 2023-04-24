Врио губернатора Красноярского края распустил правительство

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего главы края Александра Усса, говорится в распоряжении губернатора на портале правовой информации региона.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что члены правительства должны продолжить работать на своих постах до назначения на их должности новых людей. Распоряжение вступило в силу со дня опубликования.

Также Котюков распорядился назначить Сергея Верещагина, исполнявшего обязанности замглавы правительства, первым заместителем губернатора края — председателем правительства.

19 апреля Усс покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об отставке. В этот же день на должность врио губернатора был предложен уроженец региона замминистра финансов Михаил Котюков. О том, что он рассматривался в качестве основного кандидата, сообщали источники РБК.