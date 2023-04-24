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Врио губернатора Красноярского края распустил правительство

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Досрочное прекращение полномочий правительства связано с уходом в отставку предыдущего главы края Александра Усса, говорится в распоряжении губернатора на портале правовой информации региона.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края», — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что члены правительства должны продолжить работать на своих постах до назначения на их должности новых людей. Распоряжение вступило в силу со дня опубликования.

Также Котюков распорядился назначить Сергея Верещагина, исполнявшего обязанности замглавы правительства, первым заместителем губернатора края — председателем правительства.

19 апреля Усс покинул свой пост по собственному желанию, написав заявление об отставке. В этот же день на должность врио губернатора был предложен уроженец региона замминистра финансов Михаил Котюков. О том, что он рассматривался в качестве основного кандидата, сообщали источники РБК.

Новому врио губернатора Красноярского края Михаилу Котюкову 46 лет, он выпускник Школы губернаторов. В разные годы Котюков занимал должности проректора по экономике и финансам Сибирского федерального университета, заместителя губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, зампреда правительства — министра финансов Красноярского края.

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Теги
Михаил Котюков Александр Усс Красноярский край правительство
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