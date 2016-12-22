В ЯНАО выбрали самого молодого губернатора России

Тридцатилетний Дмитрий Артюхов стал самым молодым губернатором в России: 9 сентября депутаты заксобрания ЯНАО выбрали его главой региона, избавив от выражения «временно исполняющий обязанности» в названии должности

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Самым молодым главой региона в России стал 30-летний Дмитрий Артюхов: законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 9 сентября большинством голосов выбрало его губернатором, сообщает «РИА Новости».

Артюхов родился 17 февраля 1988 года, в конце мая 2018 года президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. До этого, с января 2016 года, Артюхов был заместителем губернатора ЯНАО по вопросам развития экономики и привлечения инвестиций.

​Как следует из биографии Артюхова, опубликованной на сайте правительства региона, он «успешно реализовал проект заключения первого в России концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта в городе Новый Уренгой», а также «курировал переговоры и заключение инвестсоглашений с крупнейшими компаниями, работающими в регионе: «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Транснефть», СИБУР, ЛУКОЙЛ».

​За несколько месяцев до своего назначения на должность врио губернатора Артюхов инициировал разработку стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

До Артюхова самым молодым главой региона в России был Антон Алиханов 1986 года рождения. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, когда Алиханову было 30 лет. ​За несколько дней до своего следующего дня рождения, в день единого голосования 2017 года, он стал главой региона, победив на выборах 11 сентября.

Депутаты заксобрания ЯНАО избрали губернатора в единый день голосования. Всего в этот день в России пройдет более 4,5 тыс. референдумов и выборов, в том числе будут избраны главы 26 субъектов Федерации.

Еще одним главой региона, которого избрали депутаты стал Владимир Васильев — он избавился от слов «врио» в титуле как глава Дагестана. В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, которая отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ.