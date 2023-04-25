В Казахстане выразили надежду на российский газ по справедливой цене

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Казахстан уверен, что цена на российский газ будет справедливой. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, его слова передает Tengrinews.kz.

«Мы понимаем, что цену на газ определяют корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — заявил министр. Саткалиев также отметил, что во внимание будут приниматься «факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры».

20 апреля Саткалиев заявил, что Россия готова продавать газ Казахстану дешевле, чем Белоруссии. На следующий день «Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана.

В ноябре 2022 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсуждали создание «тройственного газового союза», который состоял бы из России, Казахстана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, лидеры стран сочли необходимым привлечь экспертов трех стран для решения этого вопроса.