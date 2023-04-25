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В Казахстане выразили надежду на российский газ по справедливой цене

Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев: мы уверены в справедливой цене на российский газ
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Казахстан уверен, что цена на российский газ будет справедливой. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, его слова передает Tengrinews.kz.

«Мы понимаем, что цену на газ определяют корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливым, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь», — заявил министр. Саткалиев также отметил, что во внимание будут приниматься «факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры».

20 апреля Саткалиев заявил, что Россия готова продавать газ Казахстану дешевле, чем Белоруссии. На следующий день «Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана.

В ноябре 2022 года президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве обсуждали создание «тройственного газового союза», который состоял бы из России, Казахстана и Узбекистана. Как отметил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, лидеры стран сочли необходимым привлечь экспертов трех стран для решения этого вопроса.

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