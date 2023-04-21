«Газпром»: информация о более низкой цене газа для Казахстана недостоверна

«Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана

Фото: Олег Никишин / Getty Images

Информация о том, что Россия будет продавать Казахстану газ дешевле, чем другим странам, является неправдой, сообщил «Газпром» в своем телеграм-канале.

Госкорпорация сослалась на информацию, которую распространили СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Саткалиев заявил, что Россия готова продавать газ Казахстану дешевле, чем Белоруссии, 19 апреля. «Они [российские власти] нам дают газ по цене гораздо ниже, чем Белоруссии. <...> Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии», — сказал он (цитата по Forbes Kazakhstan).

По его словам, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов из России, он «имеет возможность продолжения на Китай, но сейчас мы говорим о покрытиях потребностей газа в Казахстане».

В казахстанском Минэнерго, как передавал Inbusiness, заявили, что обсуждаемые коммерческие условия цены газа «аналогичны ценам газопотребляющих стран Евразийского союза, однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран».