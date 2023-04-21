«Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 89,35 (-0,11) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 81,49 (-0,13) Инвестиции, 17:00
В Москве показали первый образец реактивного FPV- дрона-камикадзе Политика, 17:09
Албания отменила безвизовый режим для россиян Политика, 16:58
Sitronics Group представила новые платформы на форуме «ТИБО-2023» Пресс-релиз, 16:56
Портфель для неквалов: особенности долгосрочного инвестирования РБК и банк Ренессанс, 16:55
Le Monde узнала о запросе Киевом карт для воздушных операций в Белоруссии Политика, 16:52
Практики из IT, которые поднимут эффективность любому бизнесу Pro, 16:51
Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Боснии и Герцеговине Спорт, 16:47
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Москве представили антидроновое ружье «Степашка» и камуфляж «Богомол-Z» Технологии и медиа, 16:44
В Турции великого архимандрита арестовали за кражу антикварных часов Общество, 16:36
Рижский вокзал закроют до конца августа Общество, 16:32
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 16:27
Пушилин решил поговорить с советниками после их слов об окружении Бахмута Политика, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
«Яндекс» выкупил долю Uber в совместном бизнесе Бизнес, 16:15
Экономика ,  
0 

«Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана

«Газпром»: информация о более низкой цене газа для Казахстана недостоверна
«Газпром» GAZP ₽182,3 +0,31% Купить
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Информация о том, что Россия будет продавать Казахстану газ дешевле, чем другим странам, является неправдой, сообщил «Газпром» в своем телеграм-канале.

Госкорпорация сослалась на информацию, которую распространили СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Саткалиев заявил, что Россия готова продавать газ Казахстану дешевле, чем Белоруссии, 19 апреля. «Они [российские власти] нам дают газ по цене гораздо ниже, чем Белоруссии. <...> Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии», — сказал он (цитата по Forbes Kazakhstan).

По его словам, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов из России, он «имеет возможность продолжения на Китай, но сейчас мы говорим о покрытиях потребностей газа в Казахстане».

В казахстанском Минэнерго, как передавал Inbusiness, заявили, что обсуждаемые коммерческие условия цены газа «аналогичны ценам газопотребляющих стран Евразийского союза, однако с учетом расходов на транспортировку они лучше, чем для других стран».

«Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана
«Газпром» опроверг информацию о более низких ценах на газ для Казахстана

Читайте на РБК Pro
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Три причины планировать секс
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Хочу диван для сиесты и работать четыре часа: как вести бизнес в Армении
Теги
Газпром газ Казахстан
Материалы по теме
Казахстан нарастит флот для поставок нефти в обход России
Экономика
Власти Казахстана подтвердили иски против операторов двух месторождений
Экономика
Токаев заявил о планах Казахстана увеличить экспорт нефти в обход России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter