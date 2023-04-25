Карчаа: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Работа на Запорожской атомной электростанции будет полностью переведена на российские стандарты к 2030 году, заявил в интервью ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он отметил, что планы по модернизации и развитию масштабные. «В настоящее время идут процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску», — сказал Карчаа.

Он объяснил, что переход на российские стандарты займет около семи лет, в частности, потому что в атомной сфере много нюансов. Речь, по его словам, идет не только о социальных аспектах перехода на российские стандарты, но и о приведении регламентов ЗАЭС в соответствии с российскими требованиями.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000.

Россия взяла ЗАЭС под контроль 28 февраля прошлого года. После того как Запорожская область вошла в состав страны, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

Оператор российских атомных станций, концерн «Росэнергоатом» сообщил, что АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» возглавит бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко. В концерне отметили, что окажут поддержку работам по обеспечению безопасной эксплуатации станции и профессиональной деятельности персонала станции.