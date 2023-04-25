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Во Франции прошли митинги с кастрюлями

Во Франции в годовщину переизбрания Макрона прошел «марш пустых кастрюль»

Во Франции в годовщину переизбрания президента Эмманюэля Макрона на второй срок пришли митинги с кастрюлями, сообщает Le Figaro.

По всей стране в акциях против политики главы государства приняли участие несколько сотен человек. Часть митингующих ворвалась в здание института в Париже, который должен был посетить министр культуры Пап Ндьяй, из-за этого чиновнику пришлось отменить визит. На Лионском вокзале его встретили «концертом кастрюль и сковородок», сообщает BFMTV.

Из-за протестов плановый визит в больницу в Сен-Морисе также пришлось отменить госсекретарю по делам детей Шарлот Кобель. Сковородками также встретили министра культуры Риму Абдул-Малак, министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти и министра здравоохранения Франсуа Брауна,

По данным ассоциации Attac, всего во Франции прошли более 400 протестных акций. В центре города Нант с кастрюлями и сковородками собрались около 500 человек. Митинг перед мэрией Бордо собрал около 200 человек.

С середины апреля во Франции проходят акции против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Конституционный совет Франции одобрил законопроект 14 апреля, на следующий день его подписал Макрон.

Теги
Франция Эмманюэль Макрон протест марш
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