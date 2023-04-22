Французский профсоюз CGT пригрозил оставить без света Каннский фестиваль

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир «Ролан Гаррос» из-за пенсионной реформы. Заявление организации приводит газета Le Figaro.

«Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева! … В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, «Ролан-Гаррос», Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте», — говорится в заявлении объединения.

Ранее в четверг профсоюз отключил свет в аэропорту Монпелье и в колледже Гераулт, когда его посетил президент Фрацнии Эмманюэль Макрон.

Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон.

С середины апреля во Франции проходят акции протеста. Протестующие выступают против повышения пенсионной реформы. В Париже и других городах протесты вылились в столкновения с полицией.