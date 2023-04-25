В Минске заявили о провале плана США устроить России «холодный душ» в ООН

Намерения США устроить «холодный душ» российской делегации в ООН не реализованы, заявил «РИА Новости» постоянный представитель Белоруссии при международной организации Валентин Рыбаков.

«С точки зрения «холодного душа» — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал он по итогам заседания Совета безопасности ООН.

В апреле в СБ председательствует Россия, 24 апреля в штаб-квартиру международной организации в Нью-Йорке прибыл глава российского МИД Сергей Лавров. Министр председательствовал на дебатах по «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН» и ближневосточному урегулированию.

На заседании Лавров заявил, что страны Запада как меньшинство должны «вести себя прилично» и уважать других членов мирового сообщества. США и другие западные государства «задействуют свои правила всякий раз, когда нужно оправдать нелегитимные шаги против тех, кто выстраивает свою политику в соответствии с международным правом», заявил министр. «Насаждая основанный на [этих] правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН — суверенное равенство государств», — сказал министр.