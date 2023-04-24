Желающие покинуть Судан американцы стали обращаться к охранным фирмам

Американцы начали обращаться к частным охранным фирмам для помощи с эвакуацией из Судана

США не стали вывозить всех своих граждан из Судана, где продолжаются боевые действия, а эвакуировали только дипломатов. В стране остаются около 16 тыс. американцев, некоторые обратились за помощью к частным компаниям

Омдурман, Судан (Фото: Reuters)

США решили эвакуировать из Судана только дипломатов и членов их семей, поэтому в стране, где продолжаются боевые действия, застряли около 16 тыс. американцев, сообщает Business Insider. Некоторым пришлось обращаться к частным охранным компаниям, чтобы те помогли им выбраться из страны.

Одна из них — международная компания Global Guardian. Ее сотрудники — бывшие спецназовцы и полицейские. BI отмечает, что ранее компания помогала с эвакуацией людей из Украины после начала военных действий.

По словам гендиректора Global Guardian, ветерана армии США Дейла Бакнера, за последнюю неделю его компания вывезла десятки людей в Египет и Эритрею. Эти транспорты находились под угрозой артиллерийского и минометного обстрела. «Нашим спасательным командам приходится преодолевать десятки контрольно-пропускных пунктов в зоне активных боевых действий», — сказал он The Wall Street Journal. Бакнер сообщил, что помощи с эвакуацией ждут еще сотни человек, но «это становится все более опасным». В интервью CNN он сообщил, что риск останется, даже если конфликтующие стороны официально объявят о прекращении огня.

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол (республиканец) сравнил происходящее с ситуацией в Афганистане в 2021 году, когда власть в стране захватил «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). «Чтобы не повторять ошибки эвакуации из Афганистана, я прошу прояснить несколько ключевых вопросов, необходимых для успешного вывоза американских граждан из Судана», — сказал он.

Несмотря на это, пишет BI, власти пока не стремятся объявлять эвакуацию всех граждан США. По словам представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, «эвакуация американских граждан, проживающих за границей, не является стандартной процедурой».

Конфликт в Судане между армией и вооруженной группировкой «Силы быстрого реагирования» (RSF) продолжается вторую неделю, он затронул все крупные города, в том числе столицу Хартум. Стороны применяют тяжелое вооружение и авиацию. По данным ВОЗ, погибли свыше 400 человек, более 3 тыс. пострадали.

23 апреля президент США Джо Байден объявил об эвакуации американских дипломатов. Такое же решение приняли власти Франции, Британии, Германии и других стран. Россиян, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, перевезли в посольство России в Судане.