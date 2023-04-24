Неизвестная женщина оставила два чемодана у посольства России в США

Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости

У посольства России в США в Вашингтоне секретная служба США перекрыла дороги из-за двух «подозрительных чемоданов», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского дипломата.

Район вокруг посольства оцеплен, уточнил он.

«В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место. Секретная служба и взрывотехники оцепили прилегающие улицы и работают на месте», — рассказал собеседник агентства.

На месте работает команда взрывотехников, информация об оставившей чемоданы женщине передана в силовые структуры, уточнили в дипмиссии.

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