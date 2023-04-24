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ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших у военных автоматы Калашникова

ФСБ задержала двоих купивших у военных автоматы Калашникова и патроны к ним белгородцев
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Уголовное дело о незаконном сбыте оружия возбудили против двоих жителей Ракитянского района Белгородской области за попытку продать автоматы Калашникова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 222 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов). Фигурантам грозит восемь лет лишения свободы.

Мужчины приобрели автоматы у военнослужащих на приграничных территориях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ. Задержанные, по версии следствия, собирались продать купленные автоматы, сообщили РБК в спецслужбе. При проведении обысков у них дома нашли два автомата Калашникова АК-74М и 387 патронов калибра 5,45 x 39 мм. В ФСБ уточнили, что оружие и боеприпасы пригодны к использованию, их изъяли.

Задержанных, по информации агентства, поместили под домашний арест.

В этот же день, 24 апреля, ФСБ сообщила о задержании сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), который планировал принять участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Мужчина призывал коллег присоединиться к нему, отмечали в пресс-службе управления ведомства по Москве и области. По данным спецслужбы, задержанный собирался вступить в украинские вооруженные силы с целью «улучшить свое материальное положение».

Задержанному сообщили, что его действия подпадают под статью о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (ст. 280.4 УК). Ведомство напомнило, что в России запрещено наемничество. За участие в боях в качестве наемника, равно как за обучение, вербовку и финансирование наемников, грозит до 18 лет лишения свободы.

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