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В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу

Пять человек пострадали после въезда автомобиля в толпу в Иерусалиме
Ранены пять человек. Власти назвали произошедшее терактом. По данным полиции, нападавший страдал психологическими заболеваниями
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В центре Иерусалима автомобиль въехал в людей, сообщает The Jerusalem Post. По предварительным данным полиции, ранены пять человек, один из них, мужчина 70 лет, в тяжелом состоянии.

В полиции уточнили, что водитель был застрелен на месте происшествия. Власти назвали нападение терактом.

Нападение произошло в День памяти — государственный день траура в Израиле.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с речью через несколько минут после теракта.

«Эти террористические атаки осуществляются с расчетом на то, что они выгонят нас отсюда. Если бы они могли, они бы убили нас всех», — сказал премьер.

Позже полиция сообщила, что террорист — 39-летний житель Бейт-Сафафа в Восточном Иерусалиме Хатем Неджима, отец пятерых детей, который в прошлом страдал психическими заболеваниями, но в поле зрения служб безопасности Израиля не попадал.

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19 апреля президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая с обращением по случаю Дня вооруженных сил страны, пригрозил Израилю «жестким ответом» в случае каких-либо действий, направленных против Тегерана.

Раиси также потребовал от США уйти из ближневосточного региона и заявил, что иранская армия «протягивает руку» региональным государствам, заинтересованным в мире и безопасности.

Times of Israel отмечает, что заявления Раиси были сделаны 18 апреля, когда в Израиле отмечают День поминовения погибших во время холокоста, а также на следующее утро после выступления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот в ходе церемонии памяти жертв Катастрофы в Иерусалиме назвал Исламскую Республику современным эквивалентом нацистской Германии и заявил, что Иран представляет экзистенциальную угрозу еврейскому народу.

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Иерусалим теракт Биньямин Нетаньяху
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