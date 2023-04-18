Два человека были ранены в результате стрельбы в Иерусалиме

Израильская полиция сообщила о теракте со стрельбой в Иерусалиме

Фото: Reuters

В районе Шимон ха-Цадик в восточной части Иерусалима произошла стрельба, сообщается в Twitter израильской полиции. Стреляли по автомобилю, двое находившихся в нем получили ранения средней тяжести.

Рядом с местом стрельбы нашли пистолет-пулемет типа Carlo. Подозреваемый покинул место преступления. Его ищут, в поисках задействован полицейский вертолет. Полиция предполагает, что случившееся было терактом.

The Jerusalem Post со ссылкой на представителя правоохранительных органов пишет, что стрельба произошла возле базы пограничной полиции. По данным издания, пострадали двое мужчин, 48 и 50 лет. Их госпитализировали.

Haaretz сообщает, что, по версии полиции, стреляли из автомобиля на ходу.