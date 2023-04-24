Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли село Ясные Зори Белгородского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждены окна в частном доме и здании одного из предприятий. Также оборвана линия электропередач», — написал он.

Аварийные и оперативные службы ликвидируют последствия обстрела.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы с территории Украины после начала военной операции. Ранее 24 апреля ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. 22 апреля под обстрел попало село Новая Таволжанка.

Ясные Зори последний раз обстреливали 10 марта. Тогда один мужчина получил ранение в руку, снаряд повредил ангар на территории сельхозпредприятия.