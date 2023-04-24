Финская машиностроительная компания Metso Outotec ушла из России

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Финская Metso Outotec, которая разрабатывает технологии переработки сырья, ушла из России. Об этом говорится в сообщении компании.

Metso Outotec не принимала новых заказов из России с момента начала военной операции на Украине, вела переговоры с клиентами о сворачивании уже заключенных контрактов и соблюдала все санкции, отмечается в пресс-релизе.

18 апреля «Росатом» сообщил, что Metso Outotec отказалась поставлять оборудование для плавучего горно-обогатительного комбината Первой горнорудной компании (ПГРК) на Новой Земле. Из-за отказа финской компании и других поставщиков в сотрудничестве ПГРК пришлось отказаться от первоначального плана. Комбинат будет построен на берегу, а не на барже.

Metso Outotec разрабатывает технологии, «которые улучшают эффективность использования энергии и сырья, а также управления водными ресурсами». Компания занимается поставкой и установкой такого оборудования.

Продажи из России составили около 10% годового объема продаж Metso Outotec в 2021 году. У компании нет производственных площадок в стране.

В 2021 году «Норникель» заключил контракт с Metso Outotec на поставку технологического оборудования. Договор предусматривал модернизацию Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. Финская компания должна была поставить оборудование и предоставить консультации по его установке и эксплуатации в 2022–2023 годах.