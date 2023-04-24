Владелец сервиса доставки PickPoint подал в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве

Владелец PickPoint подал в арбитраж заявление о банкротстве

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Владеющее сервисом доставки PickPoint ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Это следует из карточки в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил 21 апреля, к рассмотрению он еще не принят. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда не указана.

В начале апреля «Коммерсантъ» писал, что PickPoint завершает операционную деятельность. По данным источников издания, компания сообщила своим партнерам, что доставит все ранее принятые отправления, а невостребованные грузы вернутся клиентам до конца месяца. Также с 4 апреля PickPoint прекратила прием нового груза от юридических и физических лиц.

Решение прекратить деятельность связано с уходом западных ретейлеров, который привел к снижению оборота компании. К тому же, по словам гендиректора PickPoint Надежды Романовой, «стало невозможно финансирование от западных инвесторов».

Также 24 апреля сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» взыскало с PickPoint около 201 млн руб. основного долга и почти 18 млн руб. пени, говорится в карточке Арбитражного суда Свердловской области.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В 2021 году компания получила убыток 234 млн руб. при выручке 3,5 млрд руб., отмечал «Коммерсантъ».