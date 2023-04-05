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Бизнес ,  
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«Коммерсантъ» узнал о прекращении работы логистического сервиса PickPoint

«Коммерсантъ»: логистический сервис PickPoint прекратит работу из-за финансовых сложностей
Решение о завершении операционной деятельности руководство PickPoint приняло на фоне финансовых сложностей, вызванных уходом западных ритейлеров и невозможностью финансирования со стороны западных инвесторов, отмечает издание
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Логистический сервис PickPoint завершает операционную деятельность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке. В письме партнерам глава компании Надежда Романова уточнила, что решение связано с финансовыми сложностями.

Уход западных ритейлеров, которые были основными клиентами PickPoint, и отсутствие возможности финансирования компании для западных инвесторов повлияли на снижение оборота сервиса, объяснила Романова.

С 4 апреля PickPoint прекратила прием нового груза от юрлиц и физлиц. Недоставленные и невостребованные грузы возвратят клиентам в период с 6 до 30 апреля.

По данным издания, сеть PickPoint насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в России. 

Помимо этого с начала 2023 года к логистическому сервису клиенты и контрагенты подали иски более чем на 433 млн руб.

В феврале у сервиса был недоступен прием заявок на отправление посылок из большинства населенных пунктов России, также клиенты жаловались на удлиненные сроки доставки и неработающие постаматы. Несмотря на то, что в PickPoint заявили о восстановлении работы сети, пользователи продолжали жаловаться на сложности с получением посылок.

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По словам управляющего директора почтоматов «Халва» Дениса Петрушевского, уход PickPoint с рынка открывает возможности для развития других игроков.

За последний год из России ушел ряд компаний, продающих потребительские товары, в связи с чем уменьшился рынок B2C-доставки, отметил исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов. При этом, возросла роль маркетплейсов с собственными автоматизированными почтовыми станциями, что усилило конкуренцию.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подтвердил, что независимым игрокам становится сложнее конкурировать с «Яндекс. Доставкой», «Сберлогистикой», 5Post и прочими. 

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
логистика компания
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
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