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Кремль заявил об отсутствии сомнений в планах Запада вмешаться в выборы

Пресс-секретарь Песков: нет сомнений в увеличении попыток Запада вмешаться в выборы
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Запад усилит попытки вмешаться в выборы президента в 2024 году, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и в нынешней международной обстановке это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, сомнений ничто не вызывает», — сказал Песков.

По его словам, выборы главы государства состоятся и они «чрезвычайно важны».

Ранее о том, что западные страны, в первую очередь США, хотят сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начали выделять на это средства, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, западные страны уже работают над тем, чтобы выборы «снести просто». Памфилова также назвала грядущие выборы «вопросом смены эпох».

Ближайшие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года.

Теги
Дмитрий Песков вмешательство в выборы Кремль
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