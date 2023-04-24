Житель Крыма подорвался на взрывном устройстве неподалеку от берега и погиб

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Крымчанин погиб, подорвавшись на взрывном устройстве неподалеку от берега. Об этом сообщают телеграм-канал Baza и «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, взрыв произошел у поселка Приветное между Алуштой и Судаком. Телеграм-канал передает, что погиб житель Алушты.

Жители города услышали взрыв со стороны берега вечером 23 апреля. Прибывшие на место оперативники обнаружили тело погибшего мужчины. По информации Baza, это 45-летний мужчина, его зовут Андрей Дюдин. Он лежал примерно в 15 м от моря. Причина смерти — подрыв неустановленного взрывного устройства.

По данным «РИА Новости», взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны либо мина.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД и ГУ МЧС по Республике Крым.

2 марта на мине подорвался автомобиль Росгвардии в Брянской области. Среди пострадавших три сотрудника брянского СОБРа — командир отделения и двое бойцов, а также взрывотехник ОМОНа. У них были легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.