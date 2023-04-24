Президент Мексики в третий раз заболел COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор получил положительный результат COVID-19, он уже в третий раз заражается коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в Twitter, добавив, что форма заболевания «несерьезная».

«Мое сердце работает на 100%, и поскольку мне пришлось приостановить тур, я нахожусь в Мехико <...>. Я поберегу себя несколько дней», — написал он, добавив, что утренние мероприятия вместо него проведет глава мексиканского МВД Адан Аугусто Лопес Эрнандес.

Первый раз мексиканский лидер заболел COVID-19 в конце января 2021 года. Тогда у него были легкие симптомы, при этом представлять себя он поручил Ольге Санчес Кордеро, которая на тот момент занимала пост министра внутренних дел страны.

Второй случай коронавируса у Обрадора был в январе 2022 года, тогда у него тоже проявлялись легкие симптомы болезни. Президент решил уйти на самоизоляцию и работать онлайн.