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Во Владимирской области начали проверку из-за сообщений о взрыве

Власти Владимирской области: идет проверка сообщения о громком хлопке в лесополосе
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС
Фото: Альберт Гарнелис / ТАСС

Правоохранительные органы Владимирской области проверяют сообщение жителя Петушинского района о «громком хлопке» в лесополосе, об этом говорится в телеграм-канале администрации региона.

По информации правительства, инцидент произошел вечером 22 апреля, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью местных жителей также нет.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что сотрудники полиции обнаружили в лесу три воронки разного размера, при этом самая большая из воронок, диаметром 5 м и глубиной 2,5 м, новая, а другие, предположительно, появились еще зимой. Также на месте были обнаружены пластиковые и металлические осколки.

13 апреля взрывы слышали жители Калуги и близлежащих районов. Как объяснили в правительстве Калужской области, громкие звуки были вызваны переходом самолетами сверхзвукового барьера. Ту же причину звуков взрывов в подмосковной Кашире назвал глава города Николай Ханин. «Нет никаких поводов для паники. Громкие звуки — результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим. Наша авиация работает штатно», — рассказал он.

Теги
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