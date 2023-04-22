Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и воздушной тревоге

В Харькове прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Политика Страны» со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. В городе объявили воздушную тревогу.

«Cпасатели укрощают масштабный пожар», — сказал глава администрации Харьковской области Олег Синегубов

Украинские СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры пожара. «Что именно горит — пока не сообщается», — пишет «Политика Страны». Кроме того, издание сообщает о воздушной тревоге в Днепропетровской области.

В конце марта Терехов и Синегуб также сообщили о взрывах в регионе. Тогда власти сообщили о шести взрывах в городе. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.