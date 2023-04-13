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Власти объяснили звуки взрывов в Калуге, Ступино и Кашире

Власти объяснили звуки взрывов в Подмосковье переходом самолетами сверхзвукового барьера
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Звуки взрывов, которые слышали жители Калуги и близлежащих районов, были вызваны переходом самолетами сверхзвукового барьера, сообщается в телеграм-канале правительства Калужской области.

Ту же причину звуков взрывов в подмосковной Кашире назвал глава города Николай Ханин. «Нет никаких поводов для паники. Громкие звуки — результат перехода самолетов на гиперзвуковой режим. Наша авиация работает штатно», — написал он во «ВКонтакте».

Корреспондент РБК слышал звуки взрывов в Ступинском районе Подмосковья. «Первый хлопок был сильным, дачу — дом из бруса — встряхнуло. Второй и третий тоже были громкими, но слабее», — рассказал РБК очевидец, который находится в Ступинском районе рядом с деревней Кременье. По словам очевидца, услышав три громких хлопка, он поехал на машине посмотреть, что происходит. «Увидел только дым от горящей травы у реки Оки. На Каширской ГРЭС, которая находится на другом берегу, все спокойно», рассказал он, добавив, что не видел в это время самолетов.

О том, что звуки взрывов слышали жители Каширы, а также подмосковного Ступино,также писал телеграм-канал «Осторожно, Москва». Одна из местных жительниц рассказала, что слышала минимум четыре взрыва.

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Теги
Калуга Калужская область Ступино Кашира Московская область взрыв Подмосковье
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