Мужчина нашел три банки с «радиоактивным кобальтом» под Петербургом

Фото: acclo / VK

Мужчина нашел три металлические банки с этикетками, на которых написано «Кобальт-60, опасно, радиоактивно», в Рощино — поселке Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

Россиянин нашел емкости на улице Огарева и обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов огородили место находки, колбы будут утилизированы. Также для взятия проб к месту была направлена передвижная радиохимическая лаборатория аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В результате проверки превышения предельно допустимой концентрации радиоактивных веществ не было.

Кобальт-60 является наиболее долгоживущим из радиоактивных изотопов кобальта. Его применяют для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, а также в качестве удобрений для зерновых и овощных культур.

20 марта Bangkok Post сообщала, что в Таиланде обнаружили радиоактивный цезий-137, после того как десять дней назад на одном из заводов пропал радиоактивный цилиндр. Цилиндр, предположительно, переплавили, сказал генеральный директор департамента промышленных работ Таиланда Джулапонг Тавизри, передает Bloomberg. Неизвестно, не попала ли пыль с радиацией на другие заводы.