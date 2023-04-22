Россия завершила подготовку белорусских расчетов комплекса «Искандер-М»

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Белорусские расчеты комплекса «Искандер-М» завершили практическую подготовку в России, сообщает Минобороны республики в телеграм-канале.

Также указано, что белорусские военнослужащие приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов в России.

О том, что Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер-М», сообщил в начале апреля министр обороны Сергей Шойгу. Он указал, что с 3 апреля на одном из российских полигонов стартовало обучение белорусских военных работе с комплексом.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), которые разработало Конструкторское бюро машиностроения. Эти комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, а также объектов, которые они прикрывают, на расстоянии до 500 км.

О решении передать Белоруссии «Искандеры» президент Владимир Путин заявил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в июне прошлого года. Глава государства отмечал, что комплексы могут применять и баллистические, и крылатые ракеты. В марте Путин сообщил, что к июлю Россия завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Президент подчеркнул, что речь идет о размещении российского ядерного оружия в соседней стране, а не передаче его ей.