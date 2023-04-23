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В Стамбуле обстреляли офис правящей партии Турции

Daily Sabah: неизвестные обстреляли офис правящей партии Турции в Стамбуле
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Группа неизвестных обстреляла офис правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti, ПСР) в Стамбуле, сообщает Daily Sabah. В результате инцидента никто не пострадал.

На место прибыли отряды полиции и оцепили здание, по факту произошедшего начато расследование. Председатель партии в Стамбуле Осман Нури Кабактепе осудил нападение. «Мы будем добиваться рассмотрения дела в судебном порядке. Самое большое утешение для нас в том, что жертв и пострадавших в результате нападения нет», — сказал Кабактепе.

Заместитель председателя ПСР и официальный представитель партии Омер Челик также осудил атаку, заявив, что члены партии против всех видов провокаций и нападений на политический институт Турции.

20 апреля неизвестный открыл огонь по штабу ПСР в турецкой провинции Адана на юге. Подозреваемый выстрелил 12 раз по зданию из автомата, полиции удалось его задержать. 6 апреля штаб-квартира оппозиционной Народно-республиканской партии Турции также подверглась обстрелу.

Нападения происходят в преддверии президентских выборов, которые пройдут 14 мая. Жители Турции выберут не только главу государства, но и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы в Турции должны пройти до 18 июня, однако в январе действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше. После крупнейшего в истории страны землетрясения в начале февраля его штаб предлагал перенести выборы на 18 июня из-за катастрофы, но турецкий лидер отказался.

Теги
Турция Стамбул Выборы
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