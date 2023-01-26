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В Испании мужчина напал с мачете на священников и прихожан двух церквей

Один человек погиб и четверо пострадали при нападении в двух церквях в Испании

В испанском городе Альхесирас мужчина с мачете напал на посетителей двух церквей, в результате один человек погиб, еще четверо пострадали, пишет газета El Pais со ссылкой на источники в полиции.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность нападавшего, им оказался 25-летний марокканец Ясин Канджаа. По данным полиции, сначала он зашел в церковь Сан-Исидро и стал спорить с присутствующими там прихожанами, говоря им, что они должны начать исповедовать ислам. Затем он ушел оттуда, но потом быстро вернулся уже с мачете и напал на священника, нанеся ему серьезные ранения. Как уточняет La Voz de Galicia, он получил ранение в шею и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже нападавший зашел в церковь Ла-Пальма, расположенную в 200 м от предыдущей, отмечает El Pais. Там мужчина угрожал мачете прихожанам, а когда один из священников попросил его уйти, напал и на него, в результате тот погиб. Еще трое человек пострадали при попытке остановить нападавшего

После этого нападавший попытался скрыться, однако его задержали сотрудники местной полиции.

13 января в Будапеште мужчина с ножом напал на троих полицейских, когда они приехали по вызову жильцов многоквартирного дома по улице Лецке. Диспетчерам сообщили, что житель дома выбил дверь в соседней квартире, чтобы в нее проникнуть, а когда полицейские, приехавшие на место, «приняли против мужчины меры», тот напал на них с ножом.

В итоге мужчина ранил троих полицейских, но один из них выстрелил нападавшему в ногу, так его удалось задержать. Всех госпитализировали, но один из сотрудников полиции умер в больнице.

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