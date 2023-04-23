МЧС: в результате пожара в частном доме в Усть-Илимске погибли четыре человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

В результате возгорания в частном доме в Усть-Илимске погибли четыре человека. Об этом сообщает МЧС по Иркутской области.

Среди погибших один ребенок.

Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Загорелся двухэтажный дом, также горели сарай и теплица.

Ликвидация пожара продолжалась до утра. В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

Накануне пожар произошел в металлическом цехе по утилизации отходов в подмосковных Люберцах. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.