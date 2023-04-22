В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов

МЧС: в цехе по утилизации отходов в Люберцах произошел пожар площадью 1,5 тыс. кв. м

В подмосковных Люберцах произошел пожар в металлическом цехе по утилизации отходов, сообщается в телеграм-канале МЧС.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв.м. Около 6:45 сотрудники МЧС локализовали пожар, угрозы соседним строениям нет, уточнили в ведомстве.

К тушению пожара привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

19 апреля пожар произошел на складе в Дзержинске в Нижегородской области. Возгорание началось на складе ООО «Торговый дом ХЗНМ», сообщил РБК представитель компании. Он уточнил, что там огонь перешел на эпоксидную смолу в сухой и жидкой формах, которая разлилась за территорию цеха так, что потом огонь перекинулся на территорию ООО «Хим-Авто», где находились легко воспламеняемы жидкости.

Площадь пожара составила около 4 тыс. кв. м, к его тушению привлекли пожарный поезд и вертолет Ми-8. Пострадавших нет. Однако СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК («нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Ущерб от пожара власти области оценили примерно в 100 млн руб.