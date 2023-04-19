В Челябинской области произошел пожар на руднике

В шахте рудника «Узельгинский» в Челябинской области произошел пожар на глубине 520 м

Рудник «Узельгинский» (Фото: ugok.ru)

В шахте рудника «Узельгинский» в Верхнеуральском районе Челябинской области произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар вспыхнул на глубине 520 м. Всего в шахте находились 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались 346 человек. Одного рабочего обнаружили в стволе, где произошло возгорание погрузчика. Его подняли на поверхность, он не пострадал.

Тушение пожара продолжается. На месте работают горноспасатели, две единицы техники и десять человек личного состава МЧС. О причинах возгорания не сообщается.

Рудник «Узельгинский» принадлежит акционерному обществу «Учалинский горно-обогатительный комбинат» («дочка» УГМК). В шахте добывают медь, цинк, серу, а также золото, серебро и кадмий.

Ранее 19 апреля произошел пожар на шахте «Распадская» в Кузбассе. Возгорание случилось на глубине более 550 м. Всех горняков из шахты эвакуировали.