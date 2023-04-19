Глава МВД Турции заявил, что понятия «Европа» не существует

Глава МВД Турции Сойлу: весь мир ненавидит Америку, а Европа — пешка США в Африке

Сулейман Сойлу (Фото: icisleri.gov.tr)

Весь мир ненавидит Соединенные Штаты, а страны Европы являются пешкой Америки в Африке. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с молодежью в Стамбуле, его слова приводит газета Aydinlik.

Министр призвал не преувеличивать роль Европы. «Такого понятия, как «Европа», не существует. Европа — вагон в поезде Америки. В ней нет ничего особенного», — сказал он.

Америка, по его словам, «продолжает терять репутацию». «Весь мир ненавидит Америку. <...> Европа — пешка Америки в Африке, все государства Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», — считает Сойлу.

Сойлу не в первый раз выступает с критикой США. В начале февраля он призвал американского посла «убрать свои грязные руки от Турции». По его словам, США через свои посольства вмешиваются во внутренние дела Турции и стран Европы.