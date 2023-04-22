В МИДе сообщили о зеркальном ответе на высылку дипломатов из Германии
Москва зеркально ответит на решение Берлина массово выслать российских дипломатов, сообщили в МИД России.
В министерстве осудили решение Германии, которая «продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений».
В российском внешнеполитическом ведомстве приняли решение о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств, о чем посол Геза Андреас фон Гайр был уведомлен во время беседы в МИД еще 5 апреля.
С января прошлого года западные страны выслали более 600 российских дипломатов — это больше, чем суммарно за предыдущие 20 лет, подсчитал РБК. Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.
По числу высланных российских дипломатов с 2000 года лидируют США: Вашингтон отправил на родину 223 человека. МИД Германии 4 апреля прошлого года сообщил о высылке 40 российских сотрудников. Всего с начала того года в качестве ответных мер МИД России объявил о высылке 312 дипломатов (в том числе 40 из Германии).