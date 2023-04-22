Экс-президент Перу сдался властям США для экстрадиции

Алехандро Толедо (Фото: Peter DaSilva / EPA / ТАСС)

Бывший президент Перу Алехандро Толедо Манрике сдался федеральным властям США для экстрадиции на родину, сообщает AP. Там ему предъявлены обвинения в получении взяток на миллионы долларов.

Толедо арестовали в его доме в Менло-Парке в Калифорнии в 2019 году. С 2020-го он находился под домашним арестом. Федеральная прокуратура заявила, что перуанские официальные лица заберут Толедо и доставят обратно в Перу. Когда это произойдет, пока не известно.

Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Прокуратура страны запросила для него 20 лет тюрьмы по обвинению в получении взяток на сумму не менее $20 млн от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на заключение контрактов. Толедо вину не признал.

Экс-президент пытался обжаловать решение американских властей о его экстрадиции в Перу. На этой неделе апелляционный суд отклонил ходатайство Толедо, а федеральный судья потребовал от него сдаться.

77-летний Толедо — один из четырех бывших президентов Перу, фигурирующих в деле о коррупции, связанной с Odebrecht. Ольянта Умала, который занимал пост главы государства с 2011 по 2016 год, обвиняется в получении более $3 млн от этой строительной фирмы на финансирование его избирательной кампании.

Экс-президент Педро Кучински, который покинул свой пост в 2018 году, находится под домашним арестом по аналогичным обвинениям. Бывший перуанский лидер Алан Гарсия, возглавлявший государство в 1985–1990 и 2006–2011 годах, покончил с собой в 2019-м, когда полиция приехала к нему домой с ордером на арест.

Министерства юстиции США и еще десяти латиноамериканских стран в 2016 году выяснили, что представители Odebrecht дали взятки политикам в 12 странах за последние 20 лет. Расследование в отношении фирмы начала в рамках разбирательства из-за коррупции, связанной с бразильской государственной нефтяной компанией Petrobras. По данным властей, Odebrecht и десятки других компаний платили взятки политикам и чиновникам в обмен на контракты с Petrobras. Исполнительный директор фирмы Марсело Одебрехт был арестован в 2015-м и приговорен к 19 годам тюремного заключения.