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Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания
Алана Гарсию обвиняли в получении взяток, сам политик своей вины не признал. В среду судебные органы выдали ордер на его арест. При задержании он предпринял попытку покончить с собой, врачи не смогли его спасти
Алан Гарсия (Фото: Ernesto Arias / EPA / ТАСС)

Бывший президент Перу Алан Гарсия cкончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina.

69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Министр здравоохранения страны Зулема Томас уточнила, что состояние Гарсии было «очень тяжелым», ранения полученные экс-президентом она охарактеризовала как «очень серьезные».

Ранее в среду судебные органы выдали ордер о задержании экс-президента. Гарсию подозревали в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и сговором.

Расследование проводилось по делу о взятках, предположительно уплаченных компанией Odebrecht с целью получить контракт на строительство линии метро в Лиме. Речь идет о событиях во времена второго президентского срока Гарсии — с 2006 по 2011 годы.

Сам Гарсия все выдвинутые против него обвинения отрицал. В 2018 году он запросил убежище в Уругвае, но страна отказала ему.

Алан Гарсия занимал пост президента Перу в период с 1985 по1990 годы и с 2006–2011 годы.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Перу, задержание
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