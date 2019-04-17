Экс-президент Перу покончил с собой во время задержания

Бывший президент Перу Алан Гарсия cкончался в больнице, куда был доставлен после того, как предпринял попытку суицида во время задержания. Об этом сообщает перуанское государственное агентство Andina.
69-летний Гарсия был доставлен в больницу Лимы в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Министр здравоохранения страны Зулема Томас уточнила, что состояние Гарсии было «очень тяжелым», ранения полученные экс-президентом она охарактеризовала как «очень серьезные».
Ранее в среду судебные органы выдали ордер о задержании экс-президента. Гарсию подозревали в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег и сговором.
Расследование проводилось по делу о взятках, предположительно уплаченных компанией Odebrecht с целью получить контракт на строительство линии метро в Лиме. Речь идет о событиях во времена второго президентского срока Гарсии — с 2006 по 2011 годы.
Сам Гарсия все выдвинутые против него обвинения отрицал. В 2018 году он запросил убежище в Уругвае, но страна отказала ему.