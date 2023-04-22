«Коммерсантъ» узнал о завершении расследования катастрофы Ан-148

Место крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» (Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС)

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о гибели 71 человека в катастрофе Ан-148-100В «Саратовских авиалиний» в феврале 2018 года, сообщает «Коммерсантъ».

Ан-148-100В «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Москвы в Орск. Все находившиеся на борту погибли.

По версии следствия, командир экипажа Валерий Губанов не справился с управлением из-за слабой профессиональной подготовки и «психофизических особенностей характера». Кроме того, как было установлено техническим расследованием Межгосударственного авиакомитета (МАК), Губанов и его помощник Сергей Гамбарян из-за спешки (Ан-148 слишком поздно прибыл в Москву) не обработали борт противообледенительной жидкостью, что привело к обледенению в полете приемников воздушного давления, передающих экипажу в том числе данные о приборной скорости самолета.

Заметив расходящиеся между собой и явно заниженные показания скорости, экипаж, пытаясь набрать ее, увеличил режим работы двигателей и перевел машину в режим пикирования. Снижение в полете продолжалось вплоть до лобового удара о землю. Изначально именно пилоты проходили главными обвиняемыми по уголовному делу из-за катастрофы, но оно было прекращено в связи с их гибелью.

«Коммерсантъ» выяснил, что судить будут экс-руководителей авиакомпании Сергея Янюшкина и Юрия Костина, оба уже вышли на пенсию. Так, бывшим заместителю гендиректора авиакомпании и начальнику летной службы придется объяснять, почему в тот рейс отправили пилота, который из-за усталости и склонности к панике не справился с управлением, пишет газета.

В материалах дела говорится, что под руководством обвиняемых пилоты систематически «перевыполняли» установленную Минтрансом временную норму нахождения за штурвалом. Им также вменяется недоученность пилотов: следствие считает, что Губанов и Гамбарян впервые в своей практике столкнулись с расхождением показаний скорости на приборах. МАК установил, что конструкция авиатренажеров не позволяла отработать такую ситуацию.

Басманный районный суд Москвы по ходатайству следователя продлил меру пресечения Янюшкину и Костину в виде запрета определенных действий. Когда начнется судебный процесс, не известно.

После катастрофы Росавиация призвала «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить деятельность. Глава ведомства Александр Нерадько в письме гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву заявил, что со стороны руководства компании отсутствует контроль над организацией. В Росавиации заявили о «беспрецедентном и безответственном» отношении руководства «Саратовских авиалиний» к обеспечению безопасности пассажиров и экипажей.



Компания прекратила полеты, затем в Саратове закрылся аэропорт Центральный, оператором которого были «Саратовские авиалинии». Все авиарейсы в городе начал принимать новый аэропорт «Гагарин». Туда перешли работать 162 сотрудника авиакомпании, остальных (более 300 человек) сократили.