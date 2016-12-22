Росавиация призвала «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить работу

Росавиация призвала компанию «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить деятельность. Об этом говорится в письме главы ведомства Александра Нерадько гендиректору авиакомпании Алексею Вахромееву, с копией которого ознакомился «Интерфакс». Представитель Росавиации подтвердил РБК, что такое письмо было отправлено.

Согласно тексту письма, 15 марта «Саратовские авиалинии» направили в Росавиацию заявку о снятии ограничения на эксплуатацию самолетов Ан-148, введенного ведомством после катастрофы с Ан-148 в Подмосковье 11 февраля.

Нерадько указал, что со стороны руководства компании отсутствует контроль над организацией. «Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В, регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе», — говорится в письме.

В Росавиации заявили о «беспрецедентном и безответственном» отношении руководства авиакомпании к обеспечению безопасности пассажиров и экипажей и предложили им добровольно прекратить полеты, сосредоточившись «исключительно на аэропортовой деятельности».

«Саратовским авиалиниям» принадлежит аэропорт Саратова, уточняет агентство.

Росавиация направила директиву авиакомпании «Саратовские авиалинии» о приостановке полетов самолетов Ан-148 20 марта. Ранее Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты этого лайнера.





Лайнер Ан-148, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье после вылета из Москвы в Орск. Все находившиеся на борту погибли.