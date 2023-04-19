Вертолет МЧС привлекли к тушению пожара на складе в Дзержинске. Видео

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МЧС привлекло к тушению пожара на складе в Дзержинске в Нижегородской области вертолет. Склад расположен по адресу: Автозаводское шоссе, д. 99 А. Он находится на территории химического предприятия научно-производственной компании «Астат». На складе хранятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью, уточнили в МЧС.

Площадь пожара составляла около 4 тыс. кв. м, к его тушению привлекли более 80 человек и 27 единиц техники, а также пожарный поезд и вертолет Ми-8. Около 16:00 мск возгорание уже на площади 4,5 тыс. кв. м удалось локализовать. Данных о пострадавших нет.