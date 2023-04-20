Илон Маск поздравил SpaceX с захватывающим пуском взорвавшейся Starship

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Предприниматель Илон Маск поздравил команду принадлежащей ему космической компании SpaceX с тестовым запуском ракеты Starship, который назвал захватывающим. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы многому научились для проведения следующего тестового запуска через несколько месяцев», — сказал Маск.

Тяжелая ракета-носитель Starship на сверхтяжелой ступени Super Heavy взорвалась во время первого испытательного запуска из-за проблем, возникших во время отделения ступеней: первая не смогла отделиться вовремя. Точная причина произошедшего пока не установлена.

В SpaceX добавили, что запуск все равно был «волнующим», а его результаты помогут «повысить надежность» Starship. Полет был запланирован в беспилотном режиме. Starship должна была один раз облететь Землю, а две части ее ракетной системы — приземлиться в Тихом океане на плавучую платформу.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал Маску успеха. «Тот, кто дерзает, добьется своего», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее первый запуск несколько раз отменялся по разным причинам, в частности из-за того, что замерз клапан наддува.

Как следует из информации с сайта SpaceX, корабль является многоразовой транспортной системой и способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.