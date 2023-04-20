Илон Маск поздравил SpaceX с захватывающим пуском взорвавшейся Starship

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 16:27
В Петербурге компанию оштрафовали за рекламу гей-клуба и сауны «У цирка» Политика, 18:17
Киев расторг договор аренды земли с посольством России Политика, 18:13
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 18:12
В Минобороны пообещали не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО Политика, 18:11
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:09
Племянник Джона Кеннеди рассказал о воевавшем в Харькове сыне Политика, 17:57
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Баня-Луке Спорт, 17:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Уолл-стрит назвали реального лидера индекса S&P 500 Инвестиции, 17:53
Протестующие захватили здание биржи Euronext в Париже Общество, 17:53
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 17:53 
Кружки и секции: как получить дополнительное образование в своей школе Специальный проект, 17:49
Путин предложил замминистра финансов возглавить Красноярский край Политика, 17:48
Полиция не нашла ничего опасного в посылках российским военным экспертам Общество, 17:44
Непомнящий словами «я везунчик» оценил ничью в партии с Дин Лижэнем Спорт, 17:43
Технологии и медиа ,  
0 

Илон Маск поздравил SpaceX с захватывающим пуском взорвавшейся Starship

Илон Маск поздравил команду SpaceX с захватывающим тестовым запуском после взрыва Starship

Илон Маск поздравил SpaceX с захватывающим пуском взорвавшейся Starship
Video

Предприниматель Илон Маск поздравил команду принадлежащей ему космической компании SpaceX с тестовым запуском ракеты Starship, который назвал захватывающим. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы многому научились для проведения следующего тестового запуска через несколько месяцев», — сказал Маск.

Тяжелая ракета-носитель Starship на сверхтяжелой ступени Super Heavy взорвалась во время первого испытательного запуска из-за проблем, возникших во время отделения ступеней: первая не смогла отделиться вовремя. Точная причина произошедшего пока не установлена.

В SpaceX добавили, что запуск все равно был «волнующим», а его результаты помогут «повысить надежность» Starship. Полет был запланирован в беспилотном режиме. Starship должна была один раз облететь Землю, а две части ее ракетной системы — приземлиться в Тихом океане на плавучую платформу.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожелал Маску успеха. «Тот, кто дерзает, добьется своего», — написал он в своем телеграм-канале.

Читайте на РБК Pro
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Как освободить компанию от административной ответственности
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее

Ранее первый запуск несколько раз отменялся по разным причинам, в частности из-за того, что замерз клапан наддува.

Как следует из информации с сайта SpaceX, корабль является многоразовой транспортной системой и способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Теги
Илон Маск SpaceX ракета-носитель
Материалы по теме
WP узнала о попытке нарушить работу комплексов Starlink Маска на Украине
Политика
Маск сменил пометку канадскому телеканалу в Twitter после их протеста
Технологии и медиа
Илон Маск назвал наступление дефолта в США вопросом времени
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter